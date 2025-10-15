Azərbaycanın üzgüçülük millisinin baş məşqçisi yeni vəzifəyə təyin edilib
Fərdi
- 15 oktyabr, 2025
- 20:56
Üzgüçülük üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Rəşad Əbdürəhmanov yeni vəzifəyə təyin edilib
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Mütəxəssis postundan ayrılaraq fəaliyyətini federasiyada müşavir kimi davam etdirəcək.
Qeyd edək ki, Rəşad Əbdürəhmanov 12 il Azərbaycan millisinin baş məşqçisi vəzifəsində çalışıb.
Son xəbərlər
21:45
Ərdoğan: "Akkuyu" AES-də tezliklə elektrik enerjisi istehsalına başlanacaqRegion
21:45
Azərbaycanda ilk dəfə "Qarabağ Kuboku" - Milli Mətbəx İrsi Çempionatı təşkil olunubMədəniyyət siyasəti
21:25
NATO ölkələrinin yarıdan çoxu PURL proqramına qoşulmağa hazırdırDigər ölkələr
21:11
Ermənistanın Araqatsotn yeparxiyasının 13 ruhanisi saxlanılıb - YENİLƏNİB-3Region
21:00
Gürcüstanda nümayişlər zamanı qaydaların pozulmasına görə cəzalar sərtləşdirilirRegion
20:56
Azərbaycanın üzgüçülük millisinin baş məşqçisi yeni vəzifəyə təyin edilibFərdi
20:49
Rusiya neft şirkətlərinin iştirak etdiyi Azərbaycan və Qazaxıstan layihələri Britaniyanın sanksiyalarından azad edilibEnergetika
20:44
Heqset: Ukraynada müharibə bitməsə, Rusiya ciddi nəticələrlə üzləşəcəkDigər ölkələr
20:38