Azərbaycanın üzgüçülük millisinin baş məşqçisi yeni vəzifəyə təyin edilib

    • 15 oktyabr, 2025
    • 20:56
    Üzgüçülük üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Rəşad Əbdürəhmanov yeni vəzifəyə təyin edilib

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Mütəxəssis postundan ayrılaraq fəaliyyətini federasiyada müşavir kimi davam etdirəcək.

    Qeyd edək ki, Rəşad Əbdürəhmanov 12 il Azərbaycan millisinin baş məşqçisi vəzifəsində çalışıb.

