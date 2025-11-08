Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarına uğurla başlayıblar
Fərdi
- 08 noyabr, 2025
- 16:38
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri, Səudiyyə Ərəbistanının Ər-Riyad şəhərində keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarına uğurla başlayıblar.
"Report" Stolüstü Tennis Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, komanda yarışlarının ilk günündə Uqanda idmançıları ilə qarşılaşan qızlardan ibarət milli etimadı layiqincə doğruldub.
Mərziyyə Nurmətova, Zemfira Mikayılova və Aylin Əsgərovadan ibarət trio rəqibi 8:2 hesabı ilə məğlub edib.
Azərbaycan təmsilçiləri sabah Pakistan seçməsi ilə üz-üzə gələcək.
Son xəbərlər
17:31
İngiltərə klubunun futbolçusu 9 oyunluq diskvalifikasiya edilibFutbol
17:30
Tehran sakinlərinə suyun verilməsi məhdudlaşdırılıbRegion
17:17
Azərbaycan COP30-da yeni NDC təqdim edibCOP29
17:15
Niderland XİN-in nümayəndəsi gələn həftə Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
17:14
Azərbaycanda Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı keçiriləcəkİKT
17:12
Foto
Bakıda UEFA-nın dəstəyi ilə təşkil olunan "Məktəbli Qızlar" turnirinə start verilibFutbol
17:11
Foto
Yuxarı Şirvan zonasında Zəfər Günü silsilə tədbirlərlə qeyd edilibDaxili siyasət
17:03
Foto
Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderləri birgə nahar edibXarici siyasət
17:02