İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Azərbaycanın qadın şahmatçıları İspaniyada dünya çempionatının yarımfinalına yüksəlib

    Fərdi
    • 22 noyabr, 2025
    • 01:02
    Azərbaycanın qadın şahmatçıları İspaniyada dünya çempionatının yarımfinalına yüksəlib

    Azərbaycanın qadın şahmatçılardan ibarət millisi İspaniyanın Linares şəhərində təşkil olunan dünya çempionatında yarımfinala yüksəlib.

    "Report" xəbər verir ki, 1/4 finalda Gürcüstanla qarşılaşan yığma ilk görüşdə 2:2 hesablı heç-heçəyə razılaşıb.

    Növbəti dueldə 2,5:1,5 hesablı qələbəyə sevinən təmsilçilərimiz yarımfinala adlayıblar.

    Qeyd edək ki, millinin heyətində Ülviyyə Fətəliyeva, Gövhər Beydullayeva, Xanım Balacayeva, Gülnar Məmmədova və Ayan Allahverdiyeva yer alıb. Komandanın kapitanı İlahə Qədimovadır.

    Dünya çempionatı noyabrın 23-də başa çatacaq.

    Şahmat Azərbaycan millisi dünya çempionatı

    Son xəbərlər

    01:35

    İtaliya Avropanı ABŞ-nin Rusiya - Ukrayna müharibəsinin bitməsi ilə bağlı səylərinə dəstək verməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:02

    Azərbaycanın qadın şahmatçıları İspaniyada dünya çempionatının yarımfinalına yüksəlib

    Fərdi
    00:41

    Paytaxtın Mirəli Seyidov küçəsi istiqamətində nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunub

    İnfrastruktur
    00:29

    Slovakiyanın Baş naziri: AK-nın araşdırmasına baxmayaraq, konstitusiyasını dəyişməyəcəyik

    Digər ölkələr
    00:07

    Yasamalda yaşayış binasında yanğın nəticəsində ölənlərdən biri Bakı Milli Geyim Evinin rəhbəridir

    Hadisə
    23:51

    Donald Tramp tezliklə Nikolas Maduro ilə telefonla danışacaq

    Digər ölkələr
    23:44
    Foto
    Video

    Yasamalda yaşayış binasında yanğın nəticəsində ölənlərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB-8

    Hadisə
    23:32

    Tramp hələ Rusiyanın neft şirkətlərinə sanksiyaları ləğv etmək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    23:22
    Foto

    Yasamalda yanğının baş verdiyi yaşayış binasının qarşısında qərargah yaradılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti