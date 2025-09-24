Azərbaycan idmançıları dünya çempionatında 3 medal qazanıblar
Fərdi
- 24 sentyabr, 2025
- 14:36
Azərbaycanın idmançıları BƏƏ-nin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən gənclər arasında muaytay üzrə dünya çempionatında 3 medal qazanıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
İdmançılardan Elmir Talıbov və Ömər Mehrəliyev gümüş, Ramal Səmədzadə isə bürünc medala yiyələnib.
