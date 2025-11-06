İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Azərbaycanın gənc cüdoçuları Avropa Kubokunda iştirak edəcəklər

    Fərdi
    • 06 noyabr, 2025
    • 23:41
    Azərbaycanın gənc cüdoçuları Avropa Kubokunda iştirak edəcəklər

    Noyabrın 8-dən 9-dək Macarıstanın Dyör şəhərində cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Avropa Kuboku keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, Avropa Cüdo Birliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutacaq yarışda Azərbaycan 5 çəki dərəsində 6 cüdoçu ilə təmsil olunacaq.

    Təmsilçilərimizdən Nazim Kamilov (55 kq), Mehman Əsgərov (60 kq), Sənan Piriyev (66 kq), Yaqub Məmmədov, Nihat Zülfüqarov (hər ikisi 73 kq) və Əmir Xəzriyev (90 kq) qalib olmağa çalışacaq.

    Qeyd edək ki, turnirdə 30 ölkədən 531 idmançı iştirak edəcək.

    cüdo Avropa Kuboku Avropa Cüdo Birliyi

    Son xəbərlər

    00:07

    KİV: Suriya ABŞ qoşunlarının ölkədə yerləşdirilməsi ilə bağlı xəbərləri təkzib edib

    Digər ölkələr
    23:55
    Foto

    Qazi Universitetində Qarabağ Zəfərinin beşinci ildönümü münasibətilə konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    23:41

    Azərbaycanın gənc cüdoçuları Avropa Kubokunda iştirak edəcəklər

    Fərdi
    23:40

    Qəddafinin oğlu azadlığa çıxıb

    Digər ölkələr
    23:15

    Trampın iştirakı ilə keçirilən görüş iştirakçılardan birinin huşunu itirməsi səbəbindən yarımçıq qalıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Trampın xüsusi elçisi Prezident İlham Əliyev haqqında: Həqiqi dövlət lideridir

    Digər ölkələr
    23:04

    Meksika Prezidenti ABŞ-yə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    22:55

    Sahibə Qafarova Türkiyənin vitse-prezidenti ilə COP29-un nailiyyətlərini müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    22:44
    Foto

    Sahibə Qafarova COP30-un Liderlər Sammitinin açılış mərasimində iştirak edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti