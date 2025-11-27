İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası TDT
    Azərbaycanın daha iki boksçusu Avropa çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    • 27 noyabr, 2025
    • 10:52
    Azərbaycanın daha iki təmsilçisi Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə keçirilən boks üzrə U-23 Avropa çempionatının yarımfinalına vəsiqə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Sübhan Mamedov (50 kq) Salvator Attrattivonu (İtaliya) hər 3 raundda məğlub edib – 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27).

    O, yarımfinalda Luis Runi (İrlandiya) ilə üz-üzə gələcək.

    Səbuhi Əlizadə (+90 kq) də 1/4 final döyüşünü xeyrinə bitirib. Gəncə boks məktəbinin yetirməsi İliya Zinkovskiyə (Ukrayna) ikinci raundda tam üstünlüklə qalib gəlib. Boksçu finala gedən yolda Marko Perkoviçi (Xorvatiya) sınağa çəkəcək.

    Beləliklə, Avropa çempionatının yarımfinalına yüksələn idmançıların sayı 3-ə yüksəlib. Daha öncə Tağı Nəsibov (60 kq) da bu hüquqa yiyələnib.

    Qeyd edək ki, yarımfinala vəsiqə qazanan boksçular özləri üçün azı bürünc medalı təmin ediblər. Bu mərhələnin görüşləri noyabrın 28-də baş tutacaq.

