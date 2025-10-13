Azərbaycanın daha bir cüdoçusu Perudakı turnirdə bürünc medal qazanıb
Fərdi
- 13 oktyabr, 2025
- 09:04
Azərbaycanın daha bir cüdoçusu Perunun paytaxtı Limada keçirilən Qran-pridə medal qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, Ömər Rəcəbli (81 kq) bürünc mükafata sahib çıxıb.
O, üçüncü yer uğrunda görüşdə Ukrayna təmsilçisi Mixaylo Svidraka qalib gəlib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl Əhməd Yusifov (60 kq) gümüş, Könül Əliyeva (48 kq), Ruslan Paşayev və Rəşad Yelkiyev (hər ikisi 66 kq) bürünc medal qazanıblar.
