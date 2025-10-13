İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu Perudakı turnirdə bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    • 13 oktyabr, 2025
    • 09:04
    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu Perunun paytaxtı Limada keçirilən Qran-pridə medal qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Ömər Rəcəbli (81 kq) bürünc mükafata sahib çıxıb.

    O, üçüncü yer uğrunda görüşdə Ukrayna təmsilçisi Mixaylo Svidraka qalib gəlib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Əhməd Yusifov (60 kq) gümüş, Könül Əliyeva (48 kq), Ruslan Paşayev və Rəşad Yelkiyev (hər ikisi 66 kq) bürünc medal qazanıblar.

    cüdo Azərbaycan cüdoçusu medal qran-pri

