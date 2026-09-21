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    Azərbaycanın daha 3 boksçusu Avropa çempionatının 1/4 finalına yüksəlib

    Fərdi
    • 21 sentyabr, 2026
    • 11:06
    Azərbaycanın daha 3 boksçusu Avropa çempionatının 1/4 finalına yüksəlib

    Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən Avropa çempionatında Azərbaycan millisinin daha 3 idmançısı 1/4 finala vəsiqə qazanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.

    Sübhan Mamedov (50 kq) 1/8 finalda Emanuel Koça (Albaniya) ilə döyüşüb. Görüş 5:0 (30:27, 30:26, 30:27, 30:27, 30:27) hesabı ilə dünya çempionumuzun xeyrinə başa çatıb. O, növbəti görüşdə İştvan Szaka (Macarıstan) ilə qarşılaşacaq.

    Malik Həsənov (65 kq) da adını 1/4 finala yazdırıb. Avropa çempionatının mükafatçısı ikinci döyüşündə Rumen Rumenovu (Bolqarıstan) mübarizədən kənarlaşdırıb. Boksçu ilk raundda tam üstünlüklə qələbə qazanıb. Həsənov üçüncü görüşündə Elvin Əliyevlə (Ukrayna) gücünü yoxlayacaq.

    Məhəmməd Abdullayev (+90 kq) də yarışa uğurla başlayıb. Dünya Kubokunun sahibi 1/8 finalda Nikolay Burdiujaya (Moldova) qalib gəlib. Abdullayev rəqibini üçüncü raundda tam üstünlüklə məğlub edib. O, 1/4 finalda Omar Şiha (Norveç) ilə qüvvəsini sınayacaq.

    Hər 3 görüş sentyabrın 22-də keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, sentyabrın 25-də yekun vurulacaq yarışda daha öncə 2 boksçumuz adını 1/4 finala yazdırıb.

    Sübhan Mamedov Malik Həsənov Məhəmməd Abdullayev Boks üzrə Avropa çempionatı

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