İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    Azərbaycanın daha 3 boksçusu Avropa çempionatında mərhələ adlayıb

    Fərdi
    • 23 oktyabr, 2025
    • 13:32
    Azərbaycanın daha 3 boksçusu Avropa çempionatında mərhələ adlayıb

    Azərbaycanın daha 3 boksçusu Monteneqronun Budva şəhərində təşkil olunan U-15 Avropa çempionatında mərhələ adlayıb.

    "Report" Boks Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yarışın beşinci günündə Elcan Musazadə (50 kq) 1/4 finalda Tobais Viçeniklə (Çexiya) qarşılaşıb.

    Təmsilçimiz ardıcıl üçüncü görüşündən də qalib ayrılıb – 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:26, 30:27). O, yarımfinalda Şeyn Kitlə (İngiltərə) üz-üzə gələcək.

    Yusif Ağakişiyev (75 kq) də 1/4 final döyüşünü xeyrinə bitirib. Ona Giorge Bratunu (Rumıniya) məğlub etməyə cəmi 45 saniyə kifayət edib. Tam üstünlüklə qələbə qazanan Ağakişiyev yarımfinalda Oleksandr Tomiçlə (Ukrayna) qarşılaşacaq.

    Mehran Rəsulov (80 kq) isə 1/4 finalda Giorgi Quledanini (Gürcüstan) məğlub edib – 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). O, növbəti görüşdə Valeri Todorovla (Bolqarıstan) gücünü yoxlayacaq.

    Hər 3 milli üzvü yarımfinala yüksəlməklə özləri üçün azı bürünc medalı təmin ediblər. Onlardan öncə 2 oğlan və 2 qız boksçumuz da bu hüquqa yiyələnib.

    Avropa çempionatında 1/4 final döyüşləri bu gün də davam edəcək.

    Qeyd edək ki, 32 ölkədən 369 idmançının qatıldığı yarışa oktyabrın 25-də yekun vurulacaq. Qız idmançılarda oktyabrın 23-də, oğlanlarda 24-də yarımfinal görüşləri baş tutacaq.

    U-15 Avropa çempionatı boks Elcan Musazadə Yusif Ağakişiyev Mehran Rəsulov

    Son xəbərlər

    14:37

    I Liqada ötən ayın ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    14:33

    Azərbaycanda gələn il "Rəqəmsal İnkişaf Konsepsiyası"nın icrasına 5 milyon manat xərclənə bilər

    İKT
    14:23

    Səyyah: Azərbaycanda mina təhlükəsi aradan qaldırılmalıdır

    Qarabağ
    14:23

    Gələn il yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin hazırlanmasına 45 milyon manat ayrılması gözlənilir

    Daxili siyasət
    14:22
    Foto

    Rövşən Nəcəf bir sıra xarici şirkətlə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Energetika
    14:22

    Gələn il Naxçıvanın büdcəsi 483 milyon manatdan çox ola bilər

    Maliyyə
    14:20

    Gələn il "İctimai nəqliyyat" fonduna ayrıla biləcək vəsait məlum olub

    Maliyyə
    14:17

    Azərbaycanda gələn il sosialyönümlü büdcə xərcləri 17 milyard manatdan çox ola bilər

    Maliyyə
    14:17

    "Barselona" icarə əsasında komandada çıxış edən hücumçunu birdəfəlik transfer etmək istəyir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti