İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycanın U-17 millisi Almaniya yığması ilə eyni qrupa düşüb

    Futbol
    • 10 dekabr, 2025
    • 14:21
    Azərbaycanın U-17 millisi Almaniya yığması ilə eyni qrupa düşüb

    17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının 2026/2027 mövsümü üzrə I seçmə mərhələsində Almaniya yığması ilə eyni qrupa düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, 2-ci qrupda yer alan komandanın digər rəqibləri Şimali İrlandiya və Litva kollektivləri olacaq.

    U-17 2026-cı il noyabrın 11-də Almaniya, üç gün sonra Şimali İrlandiya, noyabrın 17-də Lirva ilə üz-üzə gələcək.

    Azərbaycanın U-17 millisi Avropa çempionatı seçmə mərhələ

    Son xəbərlər

    15:23

    Özbəkistan nümayəndə heyəti ölkəmizdə rəsmi səfərdədir

    Hərbi
    15:22

    Livanın XİN rəhbəri Tehrana səfər etməkdən imtina edib

    Digər ölkələr
    15:22

    WUF13 Könüllülük Proqramına qeydiyyat bu gün başa çatacaq, 16 min müraciət daxil olub

    Daxili siyasət
    15:21

    AMB "Mobile Payment Solutions"un vəzifəli şəxsini cərimələyib

    Maliyyə
    15:20

    Sabah Astarada 7 800 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    15:14

    Bakıda cüdo üzrə Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    15:05

    Elçin Əmirbəyov: Azərbaycan Belçika ilə ticari-iqtisadi münasibətlərin inkişafında maraqlıdır

    Daxili siyasət
    14:57
    Foto

    Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Paşinyanı ermənicə salamlayıb

    Xarici siyasət
    14:54

    Bakı, Sumqayıt, Abşeron rayonu və Naxçıvanda dekabrın pensiyaları ödənilib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti