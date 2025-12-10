Azərbaycanın U-17 millisi Almaniya yığması ilə eyni qrupa düşüb
Futbol
- 10 dekabr, 2025
- 14:21
17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının 2026/2027 mövsümü üzrə I seçmə mərhələsində Almaniya yığması ilə eyni qrupa düşüb.
"Report" xəbər verir ki, 2-ci qrupda yer alan komandanın digər rəqibləri Şimali İrlandiya və Litva kollektivləri olacaq.
U-17 2026-cı il noyabrın 11-də Almaniya, üç gün sonra Şimali İrlandiya, noyabrın 17-də Lirva ilə üz-üzə gələcək.
