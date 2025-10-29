İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycanın cüdo milliləri hazırlığın son mərhələsini Bakıda davam etdirirlər

    Fərdi
    • 29 oktyabr, 2025
    • 19:01
    Azərbaycanın cüdo milliləri hazırlığın son mərhələsini Bakıda davam etdirirlər

    Azərbaycanın cüdo üzrə milli komandaları VI İslam Həmrəyliyi Oyunları və U-23 Avropa çempionatına hazırlığın son mərhələsini Bakıda davam etdirir.

    "Report" xəbər verir ki, milli komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində keçirilən təlim-məşq toplanışında yığmamızla yanaşı Türkiyə, Serbiya, Avstriya, Almaniya və Çexiya cüdoçuları da iştirak edirlər.

    Qeyd edək ki, VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının cüdo yarışları 8–10 noyabrda Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçiriləcək. U-23 Avropa çempionatı isə 31 oktyabr – 1 noyabr tarixlərində Moldovanın paytaxtı Kişineuda baş tutacaq.

    cüdo Milli komanda təlim-məşq VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Son xəbərlər

    19:11

    Ceyhun Bayramov Özbəkistanın Səmərqənd şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb

    Xarici siyasət
    19:05

    Ukraynadan daha 12 uşaq Azərbaycana gətirilib

    Daxili siyasət
    19:01
    Foto

    Azərbaycanın cüdo milliləri hazırlığın son mərhələsini Bakıda davam etdirirlər

    Fərdi
    18:59
    Foto

    Gəncədə irigövdəli ağac yola aşıb, avtomobillərin hərəkətində çətinlik yaranıb

    Hadisə
    18:58

    Putinin xüsusi nümayəndəsi Ukraynada müharibənin tezliklə başa çatacağına ümid edir

    Digər ölkələr
    18:47
    Foto

    Sahibə Qafarova Tacikistan Ali Məclisi Nümayəndələr Palatasının sədri ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    İlham Əliyev Rumıniya Parlamenti Senatının sədrini qəbul edib

    Xarici siyasət
    18:46

    Lord: "Böyük Britaniya Azərbaycanın BOEM potensialının üzə çıxarılmasında əsas tərəfdaş ola bilər"

    Energetika
    18:44

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi: "Vurulan qollar kombinasiyalı hücumların nəticəsi idi"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti