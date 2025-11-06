Azərbaycanın cüdo məşqçisi Yaponiyada beynəlxalq seminarı uğurla tamamlayıb
- 06 noyabr, 2025
- 14:02
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) təşəbbüsü ilə yeniyetmə qızlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Elnur İsmayılov Yaponiyada keçirilən beynəlxalq məşqçilik seminarını uğurla tamamlayıb.
"Report" ACF-nin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, "JUDOs" İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə bir ay davam edən proqram Tokiodakı Kodokan cüdo mərkəzində və Tokay Universitetində baş tutub.
Seminar həm nəzəri, həm də praktiki modulları əhatə edib və iştirakçılara cüdo təlim metodologiyası, eləcə də yapon cüdo ənənələri üzrə biliklərini dərinləşdirmək imkanı yaradıb. Kodokan mərhələsində əsas diqqət nage-no-kata üzrə təlimlərə yönəlib.
Tokay Universitetində dərslər 8-ci dan sahibi Mitsumoto Kendjinin rəhbərliyi altında keçirilib. Olimpiya çempionu, 7-ci dan sahibi Kosei İnoue və Braziliya millisinin keçmiş baş məşqçisi Yuko Fuji də proqramda iştirak edərək əlavə dərslər aparıblar.
Təlimin əsas mövzularına yeni başlayanlar üçün təhlükəsiz cüdo qaydaları, məşq prosesinin düzgün təşkili, idman masajı üsulları, bandajlama texnikaları və fiziki hazırlıq daxil olub. Proqram çərçivəsində həmçinin Yaponiyanın mədəni-tarixi məkanlarına – cüdonun banisi Ciqoro Kanonun məzarı, Hiroşima Sülh Memorialı və Yaponiya Olimpiya Muzeyinə ziyarətlər təşkil edilib.
Seminarın sonunda Elnur İsmayılov beynəlxalq sertifikatla təltif edilib. O, Yaponiyada əldə etdiyi bilik və təcrübəni ölkəmizdə tətbiq etməklə, cüdonun inkişafına və yeni nəsil cüdoçuların yetişdirilməsinə töhfə verəcək.
Qeyd edək ki, daha əvvəl bu proqramı dünya mükafatçısı və Avropa çempionu Orxan Səfərov, eləcə də məşqçi Asiman Allahverdiyev də uğurla bitiriblər.