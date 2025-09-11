İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Azərbaycanda eşitmə məhdudiyyətli karateçilərin təlim-məşq toplanışı keçirilib

    Fərdi
    • 11 sentyabr, 2025
    • 15:02
    Azərbaycanda eşitmə məhdudiyyətli karateçilərin təlim-məşq toplanışı keçirilib

    Azərbaycanda eşitmə məhdudiyyətli karateçilərin təlim-məşq toplanışı keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Karate Federasiyasının mətbuat xidmətindən bildirilib.

    XXV Yay Deflimpiya Oyunlarına hazırlığı məqsədi ilə Qusarda keçirilən təlim-məşq toplanışına yekun vurulub. Baş məşqçi Seymur Xudaverdiyevin rəhbərliyi altında təşkil edilən hazırlıq prosesinə 10 idmançı cəlb edilib.

    Təlimlərin əsas məqsədi noyabrın 15–26-sı aralığında Yaponiyanın paytaxtı Tokioda keçiriləcək Yay Deflimpiya Oyunlarına yüksək səviyyədə hazırlığı təmin etməkdir.

    Qeyd edək ki, sentyabrın 4-dən start götürən toplanışda əsas diqqət idmançıların fiziki hazırlığının artırılması, texniki və taktiki hazırlığının inkişaf etdirilməsinə yönəldilib.

    Karate Azərbaycan Karate Federasiyası deflimpiya Təlim-məşq toplanışı

    Son xəbərlər

    15:19

    Azərbaycan və Serbiya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    15:17

    "ACWA Power" Azərbaycandakı külək enerjisi layihəsində lokalizasiya prosesini 2 ilə yekunlaşdıracaq

    Energetika
    15:15

    NATO Rumıniyada 5 min hərbçinin iştirakı ilə genişmiqyaslı təlimlər keçirir

    Digər ölkələr
    15:14

    "Qarabağ" klubu iki nigeriyalı futbolçu transfer edib - EKSKLÜZİV

    Futbol
    15:11

    Starmer Britaniyanın ABŞ-dəki səfirini Epşteynlə əlaqələrinə görə işdən çıxarıb

    Digər ölkələr
    15:04

    Naxçıvanın aqrar sektoru 1 %-dən çox kiçilib

    ASK
    15:04

    Trampın nümayəndəsi Lukaşenko ilə danışıqlar aparmaq üçün Minskə gedib

    Digər ölkələr
    15:02

    Azərbaycanda eşitmə məhdudiyyətli karateçilərin təlim-məşq toplanışı keçirilib

    Fərdi
    14:58

    "AzərEnerji" "Masdar" şirkəti ilə "yaşıl enerji" layihələrini müzakirə edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti