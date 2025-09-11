Azərbaycanda eşitmə məhdudiyyətli karateçilərin təlim-məşq toplanışı keçirilib
11 sentyabr, 2025
15:02
Azərbaycanda eşitmə məhdudiyyətli karateçilərin təlim-məşq toplanışı keçirilib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Karate Federasiyasının mətbuat xidmətindən bildirilib.
XXV Yay Deflimpiya Oyunlarına hazırlığı məqsədi ilə Qusarda keçirilən təlim-məşq toplanışına yekun vurulub. Baş məşqçi Seymur Xudaverdiyevin rəhbərliyi altında təşkil edilən hazırlıq prosesinə 10 idmançı cəlb edilib.
Təlimlərin əsas məqsədi noyabrın 15–26-sı aralığında Yaponiyanın paytaxtı Tokioda keçiriləcək Yay Deflimpiya Oyunlarına yüksək səviyyədə hazırlığı təmin etməkdir.
Qeyd edək ki, sentyabrın 4-dən start götürən toplanışda əsas diqqət idmançıların fiziki hazırlığının artırılması, texniki və taktiki hazırlığının inkişaf etdirilməsinə yönəldilib.
