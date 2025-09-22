İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Azərbaycan taekvondoçuları Polşada 3 medal qazanıblar

    Fərdi
    22 sentyabr, 2025
    • 11:05
    Azərbaycan taekvondoçuları Polşada 3 medal qazanıblar

    Azərbaycanın taekvondo üzrə böyüklərdən ibarət millisinin üzvləri Polşada keçirilən "Polish Open" beynəlxalq turnirində 3 medal qazanıblar.

    Bu barədə "Report"a Taekvondo Federasiyasının mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Komandamızın üzvü Minayə Əkbərova (46 kq) bütün rəqiblərini üstələyərək qızıl medal qazanıb. Millimizin üzvləri Qaşim Maqomedov (63 kq) və Cavad Ağayev (80 kq) isə bürünc medallara sahib çıxıblar.

