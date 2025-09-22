Azərbaycan taekvondoçuları Polşada 3 medal qazanıblar
Fərdi
- 22 sentyabr, 2025
- 11:05
Azərbaycanın taekvondo üzrə böyüklərdən ibarət millisinin üzvləri Polşada keçirilən "Polish Open" beynəlxalq turnirində 3 medal qazanıblar.
Bu barədə "Report"a Taekvondo Federasiyasının mətbuat xidmətindən bildirilib.
Komandamızın üzvü Minayə Əkbərova (46 kq) bütün rəqiblərini üstələyərək qızıl medal qazanıb. Millimizin üzvləri Qaşim Maqomedov (63 kq) və Cavad Ağayev (80 kq) isə bürünc medallara sahib çıxıblar.
Son xəbərlər
11:13
Azərbaycan və BƏƏ "Şəhər içində şəhər" konsepsiyası üzrə əməkdaşlıq edəcəkİnfrastruktur
11:11
Foto
ASCO 8 min ton dedveytli üç yeni tanker inşa edirİnfrastruktur
11:08
Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıbFutbol
11:05
Foto
Azərbaycan taekvondoçuları Polşada 3 medal qazanıblarFərdi
11:02
Səbinə Əliyeva Şəkidə vətəndaş qəbulu keçirəcəkDaxili siyasət
11:01
Azərbaycan "ACWA Power"lə yeni sazişlər imzalayıbEnergetika
10:58
"Aramco Ventures": Azərbaycan bol külək enerjisi ehtiyatına malikdirEnergetika
10:56
Prezident İlham Əliyev: Prokurorluq orqanları da dövlət suverenliyinin keşikçiləri hesab olunurlarHadisə
10:53