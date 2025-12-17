Azərbaycan stolüstü tennisçisi beynəlxalq toplanışda iştirak edəcək

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Azərbaycan stolüstü tennisçisi Xədicə Babazadə Avropa Stolüstü Tennis Birliyinin təşkil etdiyi "ETTU Eurotalents Selection camp" toplanışında iştirak edəcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasından məlumat verilib.

    İstedadlı idmançı milli komandanın məşqçisi Səbinə Əzizlinin müşayiəti ilə Xorvatiyaya yola düşüb. Vrsar şəhərində təşkil olunacaq təlim-məşq toplanışında qitənin ən istedadlı stolüstü tennisçiləri təcrübəli mütəxəssislərin rəhbərliyi altında fiziki, texniki və taktiki hazırlıq keçəcəklər.

    Beynəlxalq təlim-məşq toplanışına dekabrın 23-də yekun vurulacaq.

    Qeyd edək ki, "ETTU Eurotalents Development Camp" layihəyəsi xüsusi istedadı və davamlı nəticələri ilə seçilən yeniyetmə stolüstü tennisçilərin hazırlığını təkmilləşdirmək məqsədi daşıyır.

