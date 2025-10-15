Azərbaycan şahmatçıları təltif olunublar

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026
    Fərdi
    • 15 oktyabr, 2025
    • 10:22
    Azərbaycan şahmatçıları Eltac Səfərli və Gülnar Məmmədova Gürcüstanın Batumi şəhərində təşkil edilən komandalar arasında Avropa çempionatında öz lövhələrində fərqləndiklərinə görə təltif olunublar.

    "Report" Şahmat Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Eltac Səfərli üçüncü lövhədə birinci yeri tutmaqla qızıl medala layiq görülüb.

    Şahmatçı 3 qələbə və 4 heç-heçə sayəsində bütün həmkarlarını qabaqlayıb.

    Gülnar Məmmədova isə dördüncü lövhədə üçüncü yeri tutub. 8 turda 6 qələbə qazanan şahmatçıya bağlanış mərasimində bürünc medal təqdim olunub.

    Tədbirdə Avropa çempionatında ikinci yeri tutan kişi şahmatçılardan ibarət Azərbaycan komandasının üzvlərinə gümüş medal, diplom və kubok verilib.

    Qeyd edək ki, mükafatları Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti, Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının vitse-prezidenti Mahir Məmmədov təqdim edib.

    Şahmat Avropa çempionatı Eltac Səfərli Gülnar Məmmədova Azərbaycan yığması

