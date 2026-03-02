İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan paraüzgüçüləri Qubada təlim-məşq toplanışına start veriblər

    Fərdi
    • 02 mart, 2026
    • 18:01
    Azərbaycan paraüzgüçüləri Qubada təlim-məşq toplanışına start veriblər

    Azərbaycan paraüzgüçüləri Qubada təlim-məşq toplanışına başlayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, dünəndən start götürən hazırlıq prosesi martın 17-dək davam edəcək.

    Toplanışda paralimpiyaçılarımız Raman Salei, Əli Vəliyev və Murad Məmmədov iştirak edirlər. Onlar toplanışa məşqçilər - Fyodor Kirillov və Faiq Əsgərovun rəhbərliyi ilə qatılıblar.

    üzgüçülük Milli Paralimpiya Komitəsi paraüzgüçülük Quba təlim-məşq

    Son xəbərlər

    18:13
    Rəy

    Ramil Rzayev Şərqi Timorun Prezidentinə etimadnaməsini təqdim edib

    Xarici siyasət
    18:12

    İsrail Livanda "Hizbullah"a qarşı əməliyyata başlayıb, Beyrutda partlayışlar eşidilir - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:10

    Dövlət Türizm Agentliyinin kollegiyasının tərkibi təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    18:04

    İsrailin Sərab şəhərinə raket zərbəsi nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Region
    18:01

    Azərbaycan paraüzgüçüləri Qubada təlim-məşq toplanışına start veriblər

    Fərdi
    18:01
    Foto

    Ramin Məmmədov Türkiyədə səfərdədir

    Din
    18:01

    İsrail Müdafiə Ordusu: İrana qarşı əməliyyat bir həftədən çox davam edəcək

    Digər ölkələr
    17:58

    ABŞ İranla bağlı genişmiqyaslı döyüş əməliyyatlarında əlavə itkilər gözləyir

    Digər ölkələr
    17:57

    Səfərbərlik Xidmətinin vahid elektron informasiya sistemi haqqında əsasnaməsi təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti