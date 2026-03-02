Azərbaycan paraüzgüçüləri Qubada təlim-məşq toplanışına start veriblər
- 02 mart, 2026
- 18:01
Azərbaycan paraüzgüçüləri Qubada təlim-məşq toplanışına başlayıblar.
"Report" xəbər verir ki, dünəndən start götürən hazırlıq prosesi martın 17-dək davam edəcək.
Toplanışda paralimpiyaçılarımız Raman Salei, Əli Vəliyev və Murad Məmmədov iştirak edirlər. Onlar toplanışa məşqçilər - Fyodor Kirillov və Faiq Əsgərovun rəhbərliyi ilə qatılıblar.
