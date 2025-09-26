Azərbaycan paralimpiyaçıları 9 ay ərzində beynəlxalq yarışlarda 43 medal qazanıblar
Fərdi
- 26 sentyabr, 2025
- 10:58
Azərbaycan paralimpiyaçıları 9 ay ərzində beynəlxalq yarışlarda 43 medal qazanıblar.
Bu barədə "Report"a Milli Paralimpiya Komitəsindən məlumat verilib.
Medallardan 13-ü qızıl, 11-i gümüş, 19-u bürünc əyarlıdır.
