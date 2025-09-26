İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Azərbaycan paralimpiyaçıları 9 ay ərzində beynəlxalq yarışlarda 43 medal qazanıblar

    Fərdi
    • 26 sentyabr, 2025
    • 10:58
    Azərbaycan paralimpiyaçıları 9 ay ərzində beynəlxalq yarışlarda 43 medal qazanıblar

    Azərbaycan paralimpiyaçıları 9 ay ərzində beynəlxalq yarışlarda 43 medal qazanıblar.

    Bu barədə "Report"a Milli Paralimpiya Komitəsindən məlumat verilib.

    Medallardan 13-ü qızıl, 11-i gümüş, 19-u bürünc əyarlıdır.

    Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi medal Beynəlxalq turnir

