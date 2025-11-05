Azərbaycan millisinin Parisdəki dünya çempionatında medal sayı 3-ə çatıb
Fərdi
- 05 noyabr, 2025
- 09:53
Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən veteran cüdoçular arasında dünya çempionatında Azərbaycan millisinin medal sayı 3-ə çatıb.
"Report" Azərbaycan Cüdo Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, M3 yaş kateqoriyasında Vüqar Babayev (66 kq), M4 kateqoriyasında isə Zaur Bağırov (+100 kq) bürünc medal qazanıblar.
Onlar üçüncü yer uğrunda görüşlərdə müvafiq olaraq fransalı Erik Şillevaerti və Sedrik Dequzeni məğlub ediblər.
Qeyd edək ki, ilk yarış günündə Qurban Məmmədli (M2, +100 kq) bürünc medal əldə etmişdi.
