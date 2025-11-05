İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Azərbaycan millisinin Parisdəki dünya çempionatında medal sayı 3-ə çatıb

    Fərdi
    • 05 noyabr, 2025
    • 09:53
    Azərbaycan millisinin Parisdəki dünya çempionatında medal sayı 3-ə çatıb

    Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən veteran cüdoçular arasında dünya çempionatında Azərbaycan millisinin medal sayı 3-ə çatıb.

    "Report" Azərbaycan Cüdo Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, M3 yaş kateqoriyasında Vüqar Babayev (66 kq), M4 kateqoriyasında isə Zaur Bağırov (+100 kq) bürünc medal qazanıblar.

    Onlar üçüncü yer uğrunda görüşlərdə müvafiq olaraq fransalı Erik Şillevaerti və Sedrik Dequzeni məğlub ediblər.

    Qeyd edək ki, ilk yarış günündə Qurban Məmmədli (M2, +100 kq) bürünc medal əldə etmişdi.

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası veteran cüdoçular dünya çempionatı

    Son xəbərlər

    10:10

    Vahid Hacıyev: Qarabağ və Şərqi Zəngəzur innovativ və dayanıqlı inkişaf məkanına çevrilib

    Daxili siyasət
    10:07

    Nyu-Yorkun yeni meri yanvarın 1-dən işə başlayacaq - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    10:05

    Xüsusi nümayəndə: Zəngilan şəhərində tikinti işləri yekunlaşmaq üzrədir

    Daxili siyasət
    10:03

    Milli Məclis Zəfər Gününün 5-ci ildönümü ilə bağlı beynəlxalq parlament təşkilatlarına bəyanat göndərib

    Xarici siyasət
    09:59

    Baş prokuror: Azad olunmuş ərazilərdə xidməti fəaliyyət üçün bütün zəruri şərait yaradılıb

    Daxili siyasət
    09:58

    Gələn il "Qaçqınkom"a subsidiya ayrılmayacaq

    Sosial müdafiə
    09:57

    Ukrayna səfiri: Azərbaycanla əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün yol xəritəsi, fəaliyyət planımız var

    Xarici siyasət
    09:57

    BŞTİ məktəbdə qızlar üçün olan sanitar qovşağın qapısının olmaması iddialarına aydınlıq gətirib

    Elm və təhsil
    09:55

    Kamran Əliyev: Azad olunmuş ərazilərdə həyat sürətlə canlanır

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti