İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Azərbaycan badminton millisinin baş məşqçisi: "Komandadan razı deyiləm"

    Fərdi
    • 01 oktyabr, 2025
    • 11:24
    Azərbaycan badminton millisinin baş məşqçisi: Komandadan razı deyiləm
    Morteza Valdiravi

    Azərbaycan badminton millisinin baş məşqçisi Morteza Valdiravi yetirmələrinin qarışıq komanda yarışındakı çıxışından narazı qalıb.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, mütəxəssis bunu jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "III MDB Oyunlarında iki komandamız çıxış edir. Biri gənc badmintonçulardan ibarətdir. Digəri nisbətən təcrübəlidir. Amma yenə də komandadan razı deyiləm. Fərdi və qarışıq yarışlarda qələbə gözlədiyimiz idmançılar istədiyimiz nəticəni vermədilər. Həmçinin Leyla Camalzadə dizindən zədələndi. Bu səbəbdən qarışıq komanda yarışında çıxış edə bilmədilər. Ümid edirəm ki, bu gün Rusiyaya qarşı yaxşı çıxış edəcəklər. Oğlanların fərdi və qarışıq yarışlarında yüksək nəticə qazanmaq şansımızın daha çox olduğunu düşünürəm. Hazırda ən ciddi rəqibimiz Rusiyadır. Yarımfinala çıxan komandamızın nəticə qazanacağına inanıram", - mütəxəssis vurğulayıb

    Qeyd edək ki, badminton yarışları oktyabrın 5-də başa çatacaq.

    III MDB Oyunları badminton Baş məşqçi Azərbaycan millisi

    Son xəbərlər

    12:33

    Münhendə partlayış törətmiş cinayətkarın valideynlərinin evində tələ-minalar aşkarlanıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    12:32

    Rusiyada alkoqoldan zəhərlənərək ölənlərin sayı 38-ə çatıb

    Region
    12:32

    Ekspert: İqlim təhlükələrinin həlli üçün strategiya lazımdır

    Ekologiya
    12:30

    FIDE reytinqi: Şəhriyar Məmmədyarov iki pillə irəliləyib

    Fərdi
    12:25

    Nazir: "Azərbaycanda ərazilərin 12 %-də müasir suvarma sistemlərindən istifadə edilir"

    ASK
    12:24

    Azərbaycana casusluqda ittiham olunan erməni konsul özünü təqsirli bilmir

    Region
    12:24

    "Azərkosmos": Fermerlər məhsulun böyümə mərhələlərini tətbiqdən izləyə biləcək

    İKT
    12:23

    İtaliya Prezidentinin Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    12:22

    "Sabah" akademiyasının koordinatoru: "Klubun yüksək səviyyəli oyunçular yetişdirməsi çox vacibdir"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti