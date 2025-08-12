Haqqımızda

Fərdi
12 avqust 2025 14:02
Azərbaycan karateçisi: Hələ də dünyanın ən yaxşıları arasında olduğumu göstərmək istəyirdim

Çinin Çenqdu şəhərində keçirilən Dünya Oyunlarında gümüş medal qazanan Azərbaycan kareteçisi İrina Zaretska (68 kq) dünyanın ən yaxşıları arasında olduğunu göstərmək istəyib.

Təcrübəli idmançı bu barədə "Report"a açıqlama verib.

Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarının gümüş mükafatçısı Çində baş tutan yarışın onun üçün xüsusi olduğunu bildirib:

"Uşağım dünyaya gələndən sonra ilk böyük turnirim oldu. Mən bir məqsədlə tatamiyə çıxdım. Hələ də dünyanın ən yaxşıları arasında olduğumu göstərmək istəyirdim. Turnir çox gərgin keçdi. Hər görüşdə mümkün qədər diqqəti cəmləməli və taktiki cəhətdən çevik olmalı idim. Çin təmsilçisinə 2:1, Misir idmançısına 2:0, İndoneziyadan olan karateçiyə 10:0, yaponiyalı rəqibimə isə 11:3 hesabı ilə qalib gəldim. Hər döyüş özünəməxsus əhəmiyyət kəsb edirdi. Amma hər kəs formada olduğumu və yarışa münasibətimin yüksək səviyyədə olduğunu gördü. Finaldakı məğlubiyyətə isə diqqət yetirməyin mənası yoxdur. Mən öz sahəmdə peşəkaram. Azərbaycan bayrağını bütün dunyada bir daha ucaltmaq üçün əlimdən gələni edirəm".

Zaretska növbəti hədəflərindən söz açıb:

"Azərbaycandakı MDB Oyunlarında, Səudiyyə Ərəbistanındakı VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında və dünya çempionatında da uğurlu çıxış etmək istəyirəm. Üstəlik, indiyədək Azərbaycanın yeganə təmsilçisiyəm ki, dünya çempionatına lisenziya qazanmışam. Bu, məndə xüsusi məsuliyyət yaradır. Həm də əlavə motivasiya verir. Mən qayıtdım, bu, karyeramda yeni mərhələnin başlanğıcıdır".

Qeyd edək ki, İrina Zaretska Dünya Oyunlarının finalında İsveçrə təmsilçisi Elena Quirici ilə dueldən məğlub ayrılıb.

