İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Azərbaycan idmançısı viza probleminə görə Avropa çempionatına qatıla bilməyib

    Fərdi
    • 15 yanvar, 2026
    • 16:04
    Azərbaycan idmançısı viza probleminə görə Avropa çempionatına qatıla bilməyib

    Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Vladimir Litvintsev viza probleminə görə İngiltərənin Şeffild şəhərində keçirilən Avropa çempionatına qatıla bilməyib.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Qış İdman Növləri Federasiyasının baş katibi Günel Bədəlova deyib.

    Qurum rəsmisi bildirib ki, idmançının adı əvvəlcə iştirakçılar sırasında yer alsa da, yaranan problemə görə sonradan siyahıdan çıxarılıb.

    Qeyd edək ki, Vladimir Litvintsev fevralın 6-dan 26-dək İtaliyada keçiriləcək Qış Olimpiya Oyunlarında Azərbaycanı təmsil edəcək. Bu yarışa həmçinin dağ xizəkçisi Anastasiya Papatoma vəsiqə qazanıb.

    Vladimir Litvintsev fiqurlu konkisürən Azərbaycan Avropa çempionatı Viza Problemi

    Son xəbərlər

    16:08

    Ukraynada enerji obyektlərinə dəyən ziyanın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün qərargah yaradılıb

    Digər ölkələr
    16:06

    "PAŞA Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    16:04

    Azərbaycan idmançısı viza probleminə görə Avropa çempionatına qatıla bilməyib

    Fərdi
    15:58
    Video

    Binəqədidə binada olan yanğın söndürülüb, xəsarət alan yoxdur - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    15:58

    "Expressbank" illik maliyyə hesabatını açıqlayıb

    Maliyyə
    15:55

    Ukrayna Ali Radası ölkə üçün zəruri olan qanun layihələrinə baxa bilməyib

    Digər ölkələr
    15:44

    "Bank Avrasiya" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    15:38

    Azərbaycandan soyuq hava dalğası keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    15:37

    Rusiya DİN-in təlim mərkəzində partlayış baş verib, 200 nəfər təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti