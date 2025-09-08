İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Azərbaycan idmançısı Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    • 08 sentyabr, 2025
    • 11:40
    Azərbaycan idmançısı Beyrək Bağırov (85 kq) Avstriyanın Veyz şəhərində təşkil olunan böyüklər arasında "Savate Assault" üzrə Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Savat Federasiyasından məlumat verilib.

    B.Bağırov qrup mərhələsində Ukrayna və Sloveniya təmsilçilərinə qalib gələrək yarımfinala yüksəlib. Bu raundda fransalı rəqibinə məğlub olan idmançı qitə birinciliyini bürünc medalla başa vurub.

    Azərbaycan Savat Federasiyası savat Avropa çempionatı

