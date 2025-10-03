İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Azərbaycan güləşçisi: "Növbəti yarışlarda qızıl medal qazanacağam"

    Fərdi
    • 03 oktyabr, 2025
    • 18:23
    Azərbaycan güləşçisi: Növbəti yarışlarda qızıl medal qazanacağam

    lll MDB Oyunlarında bürünc medal qazanan Azərbaycan sərbəst güləşçisi Hüseyn Rzazadə növbəti yarışlarda çempion olmağa çalışacaq.

    Bunu "Report"un Qərb bürosuna 45 kq çəki dərəcəsində çıxış edən pəhləvan özü deyib.

    O, bu yarışda bəxtinin gətirmədiyini düşünür:

    "Ən çətin görüşüm Rusiya idmançısına qarşı oldu. Təəssüf ki, ona uduzdum və sonda üçüncü yeri tutdum. Lakin söz verirəm ki, növbəti beynəlxalq yarışlarda qızıl medal qazanacağam. Məşqçilərimə təşəkkür edirəm".

    Qeyd edək ki, lll MDB Oyunlarında güləş yarışları Gəncədə keçirilir.

    III MDB Oyunları sərbəst güləş Hüseyn Rzazadə

    Son xəbərlər

    19:16

    Ərdoğan və Tramp arasında telefon danışığı olub

    Region
    19:13

    "Araz-Naxçıvan" VII turun açılış matçında qələbə qazanıb

    Futbol
    19:08
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycan karateçiləri bu gün 3 qızıl, 2 gümüş, 4 bürünc medal qazanıblar - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    19:05

    Sabiq səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev vəfat edib

    Daxili siyasət
    19:02
    Foto
    Video

    Azərbaycan güləşçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    19:00

    Azərbaycan güləşçisi: "Finalda bir səhv ucbatından rusiyalı rəqibimə məğlub oldum"

    Fərdi
    18:49

    Yevlaxda sosial şəbəkədə qeyri-etik paylaşımlar edən şəxs həbs olunub

    Hadisə
    18:46
    Foto

    AMADA III MDB Oyunlarında maarifləndirmə fəaliyyətini davam etdirir

    Fərdi
    18:43

    Şalva Papuaşvili: Seçkilərə təxribat cəhdləri var

    Region
    Bütün Xəbər Lenti