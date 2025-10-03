Azərbaycan güləşçisi: "Növbəti yarışlarda qızıl medal qazanacağam"
Fərdi
- 03 oktyabr, 2025
- 18:23
lll MDB Oyunlarında bürünc medal qazanan Azərbaycan sərbəst güləşçisi Hüseyn Rzazadə növbəti yarışlarda çempion olmağa çalışacaq.
Bunu "Report"un Qərb bürosuna 45 kq çəki dərəcəsində çıxış edən pəhləvan özü deyib.
O, bu yarışda bəxtinin gətirmədiyini düşünür:
"Ən çətin görüşüm Rusiya idmançısına qarşı oldu. Təəssüf ki, ona uduzdum və sonda üçüncü yeri tutdum. Lakin söz verirəm ki, növbəti beynəlxalq yarışlarda qızıl medal qazanacağam. Məşqçilərimə təşəkkür edirəm".
Qeyd edək ki, lll MDB Oyunlarında güləş yarışları Gəncədə keçirilir.
