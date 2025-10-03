İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Azərbaycan güləşçisi: "Finalda bir səhv ucbatından rusiyalı rəqibimə məğlub oldum"

    Fərdi
    • 03 oktyabr, 2025
    • 19:00
    Azərbaycan sərbəst güləşçisi Hacıhüseyn Əhmədzadə lll MDB Oyunlarının finalında bir səhv ucbatından məğlub olub.

    Bunu "Report"un Qərb bürosuna açıqlamasında 51 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan pəhləvan özü deyib.

    "Bütün rəqiblərimlə görüşlər çətin keçdi. Finalda bir səhv ucbatından rusiyalı rəqibimə məğlub oldum. Yarışa yaxşı hazırlaşmışdım, qızıl medal üçün güləşirdim. Təəssüf ki, alınmadı. Hər şeyə görə məşqçilərimə təşəkkür edirəm", - yeniyetmə güləşçi söyləyib.

    Qeyd edək ki, lll MDB Oyunlarında güləş yarışları Gəncədə keçirilir.

