    Azərbaycan gimnastı: "III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanacağınıza inanıram"

    Fərdi
    • 03 oktyabr, 2025
    • 12:50
    Azərbaycan gimnastı Selcan Mahsudova III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanacağına inanır.

    "Report"un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, bunu idmançı özü deyib.

    Fərdi yarışlarda bürünc medal qazanan idmançı nəticələri dəyərləndirib:

    "III MDB Oyunlarına batut gimnastikasını ilk dəfə daxil ediblər. Ona görə də bu yarışlara ciddi hazırlaşmağa başladıq. "Doğma divarlar" arasında yarışırıq və azarkeşlərimizi təəssüfləndirmək istəmədik. Yarışa ciddi hazırlaşdıq və nəticə göz qabağındadır".

    O, növbəti yarışlarda medal şanslarının çox olduğunu vurğulayıb:

    "Qarışıq sinxron yarışlarında qardaşım Maqsud Mahsudovla birlikdə şansımız var. Bundan əvvəl Dünya Kubokunda qızıl medal qazanmışdıq. İnanıram ki, həmin nəticəni burada da təkrarlayacağıq. Medal şansımız çoxdur. Qarışıq sinxronda bəlkə də Belarusu üstələyə bilərik. Amma fərdi yarışlarda hələ ki, yox. Çünki onların olimpiya çempionları var. Onlarda bu idman növü bizdən əvvəl yaranıb. Bu nəticəyə çatımışqsa sevindirici haldır".

    III MDB Oyunları Selcan Mahsudova batut gimnastikası medal Şəki

