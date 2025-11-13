Azərbaycan cüdoçularının Xorvatiya Qran-Prisindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib
- 13 noyabr, 2025
- 18:42
Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə Qran-Pri turnirinin püşkatma mərasimi keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, püşkatmanın nəticələrinə görə Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri bəlli olub.
Dünya Cüdo Turu seriyasına daxil olan yarışda ölkəmiz ümumilikdə 9 çəki dərəcəsində 15 cüdoçu (12 kişi, 3 qadın) ilə təmsil olunacaq. Beynəlxalq turnirdə 48 ölkədən 370 tatami ustası iştirak edəcək.
Zaqreb Qran-Prisinin təsnifat mərhələsinin görüşləri sabah Bakı vaxtı ilə saat 14:00-dan, final bloku isə 20:00-dan etibarən start götürəcək.
Kişilər
60 kq, 1/16 final
Murad Muradlı – Qal Blaziç (Sloveniya)
60 kq, 1/8 final
Hüseyn Allahyarov – Marton Andrasi (Macarıstan)
66 kq, 1/16 final
İslam Rəhimov – Xoakin Tovalyari (Argentina)
Nazir Talıbov – Alexandro Moral Navarro (İspaniya)
73 kq, 1/32 final
İbrahim Əliyev – İtan Nern (Böyük Britaniya)
Rüfət Şövlətov – Aron Sabo (Macarıstan)
81 kq, 1/16 final
Vüsal Qələndərzadə – Dominik Rodriqez (ABŞ)
90 kq, 1/16 final
Aslan Kotsoyev – Aleks Kret (Rumıniya)
Vüqar Talıbov – Yosip Buliç (Xorvatiya)
100 kq, 1/16 final
Əjdər Bağırov – Nikola Pavlovski (Şimali Makedoniya)
+100 kq, 1/8 final
Camal Qamzatxanov – Con Messe A Bessonq (Kanada) / Mustafa Fofana (Qvineya) cütünün qalibi ilə
Kənan Nəsibov – Gela Zaalişvili (Gürcüstan)
Qadınlar
48 kq, 1/8 final
Könül Əliyeva – Nevena Miliç (Serbiya)
52 kq, 1/16 final
Gültac Məmmədəliyeva – Qabriela Dimitrova (Bolqarıstan)
52 kq, 1/8 final
Aydan Vəliyeva – Maşa Slavineç (Sloveniya)