    Azərbaycan cüdoçularının Xorvatiya Qran-Prisindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib

    • 13 noyabr, 2025
    • 18:42
    Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə Qran-Pri turnirinin püşkatma mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, püşkatmanın nəticələrinə görə Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri bəlli olub.

    Dünya Cüdo Turu seriyasına daxil olan yarışda ölkəmiz ümumilikdə 9 çəki dərəcəsində 15 cüdoçu (12 kişi, 3 qadın) ilə təmsil olunacaq. Beynəlxalq turnirdə 48 ölkədən 370 tatami ustası iştirak edəcək.

    Zaqreb Qran-Prisinin təsnifat mərhələsinin görüşləri sabah Bakı vaxtı ilə saat 14:00-dan, final bloku isə 20:00-dan etibarən start götürəcək.

    Kişilər

    60 kq, 1/16 final

    Murad Muradlı – Qal Blaziç (Sloveniya)

    60 kq, 1/8 final

    Hüseyn Allahyarov – Marton Andrasi (Macarıstan)

    66 kq, 1/16 final

    İslam Rəhimov – Xoakin Tovalyari (Argentina)

    Nazir Talıbov – Alexandro Moral Navarro (İspaniya)

    73 kq, 1/32 final

    İbrahim Əliyev – İtan Nern (Böyük Britaniya)

    Rüfət Şövlətov – Aron Sabo (Macarıstan)

    81 kq, 1/16 final

    Vüsal Qələndərzadə – Dominik Rodriqez (ABŞ)

    90 kq, 1/16 final

    Aslan Kotsoyev – Aleks Kret (Rumıniya)

    Vüqar Talıbov – Yosip Buliç (Xorvatiya)

    100 kq, 1/16 final

    Əjdər Bağırov – Nikola Pavlovski (Şimali Makedoniya)

    +100 kq, 1/8 final

    Camal Qamzatxanov – Con Messe A Bessonq (Kanada) / Mustafa Fofana (Qvineya) cütünün qalibi ilə

    Kənan Nəsibov – Gela Zaalişvili (Gürcüstan)

    Qadınlar

    48 kq, 1/8 final

    Könül Əliyeva – Nevena Miliç (Serbiya)

    52 kq, 1/16 final

    Gültac Məmmədəliyeva – Qabriela Dimitrova (Bolqarıstan)

    52 kq, 1/8 final

    Aydan Vəliyeva – Maşa Slavineç (Sloveniya)

