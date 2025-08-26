Azərbaycan cüdoçularının dünya çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşib

Avqustun 26-də Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada cüdo üzrə yeniyetmələr arasında dünya çempionatının püşkatma mərasimi keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan cüdoçularının da ilk rəqibləri müəyyənləşib.
Azərbaycan mundialda ümumilikdə 10 çəki dərəcəsində 15 idmançı (8 oğlan, 7 qız) ilə fərdi mübarizədə təmsil olunacaq. Yığma turnirin son günündə qarışıq komanda yarışında çıxış edəcək.
Yarışın təsnifat mərhələsinin görüşləri sabah, Bakı vaxtı ilə saat 12:00-da, final bloku isə 17:30-dan etibarən start götürəcək.
Qızlar
44 kq, 1/16 final
Gülşən Hüseynova – Yana Pritulyak (Rumıniya)
Xədicə Abdullayeva – Aynara Seitjanova (Qazaxıstan)
48 kq, 1/32 final
Leyla Ələkbərova – Xongorzul Ariunzorig (Monqolustan)
48 kq, 1/16 final
Nərmin Ağamirzəzadə –Selin İddir (Fransa)
52 kq, 1/32 final
Aysun Məmmədova – Culiya Bonzano (İtaliya)
57 kq, 1/16 final
Səmayə Yusifli – Nonoka Yamakava (Yaponiya)
70 kq, 1/16 final
Məsumə Məmmədli – Vanessa Karaffova (Çexiya)
Oğlanlar
50 kq, 1/16 final
Rza Xəlilli – Tsvetelin Martinov (Bolqarıstan)
50 kq, 1/8 final
Anar Quliyev – Narek Davtyan (Ermənistan) / Dikqang Kvadibana (Botsvana) cütünün qalibi ilə
55 kq, 1/16 final
Rəsul Əlizadə – Badar-Uqan Badamdorj (Monqolustan)
Məhəmmədəli Hüsiyev – Viktor Uqo Silva (Braziliya)
60 kq, 1/32 final
Röyal Qayıbov – Raffaele Sodano (İtaliya)
60 kq, 1/16 final
Zeyd Ələsgərov – Aleksandros Polixronidis (Yunanıstan) / Kristian Butuçi (Xorvatiya) cütünün qalibi ilə
73 kq, 1/16 final
Məhəmməd Ağakişiyev – Yeso Samsiani (Gürcüstan) / Atxan Biçoyev (IJF) cütünün qalibi ilə
+90 kq, 1/8 final
Sübhan Axundov – Kaito Tokita (Yaponiya) / Ahmad Alobaidan (Küveyt) cütünün qalibi ilə
Qarışıq komanda yarışı
1/8 final
Azərbaycan – Gürcüstan