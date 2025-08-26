Haqqımızda

Fərdi
26 avqust 2025 17:25
Azərbaycan cüdoçularının dünya çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşib

Avqustun 26-də Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada cüdo üzrə yeniyetmələr arasında dünya çempionatının püşkatma mərasimi keçirilib.

"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan cüdoçularının da ilk rəqibləri müəyyənləşib.

Azərbaycan mundialda ümumilikdə 10 çəki dərəcəsində 15 idmançı (8 oğlan, 7 qız) ilə fərdi mübarizədə təmsil olunacaq. Yığma turnirin son günündə qarışıq komanda yarışında çıxış edəcək.

Yarışın təsnifat mərhələsinin görüşləri sabah, Bakı vaxtı ilə saat 12:00-da, final bloku isə 17:30-dan etibarən start götürəcək.

Qızlar

44 kq, 1/16 final

Gülşən Hüseynova – Yana Pritulyak (Rumıniya)

Xədicə Abdullayeva – Aynara Seitjanova (Qazaxıstan)

48 kq, 1/32 final

Leyla Ələkbərova – Xongorzul Ariunzorig (Monqolustan)

48 kq, 1/16 final

Nərmin Ağamirzəzadə –Selin İddir (Fransa)

52 kq, 1/32 final

Aysun Məmmədova – Culiya Bonzano (İtaliya)

57 kq, 1/16 final

Səmayə Yusifli – Nonoka Yamakava (Yaponiya)

70 kq, 1/16 final

Məsumə Məmmədli – Vanessa Karaffova (Çexiya)

Oğlanlar

50 kq, 1/16 final

Rza Xəlilli – Tsvetelin Martinov (Bolqarıstan)

50 kq, 1/8 final

Anar Quliyev – Narek Davtyan (Ermənistan) / Dikqang Kvadibana (Botsvana) cütünün qalibi ilə

55 kq, 1/16 final

Rəsul Əlizadə – Badar-Uqan Badamdorj (Monqolustan)

Məhəmmədəli Hüsiyev – Viktor Uqo Silva (Braziliya)

60 kq, 1/32 final

Röyal Qayıbov – Raffaele Sodano (İtaliya)

60 kq, 1/16 final

Zeyd Ələsgərov – Aleksandros Polixronidis (Yunanıstan) / Kristian Butuçi (Xorvatiya) cütünün qalibi ilə

73 kq, 1/16 final

Məhəmməd Ağakişiyev – Yeso Samsiani (Gürcüstan) / Atxan Biçoyev (IJF) cütünün qalibi ilə

+90 kq, 1/8 final

Sübhan Axundov – Kaito Tokita (Yaponiya) / Ahmad Alobaidan (Küveyt) cütünün qalibi ilə

Qarışıq komanda yarışı

1/8 final

Azərbaycan – Gürcüstan

