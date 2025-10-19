Azərbaycan cüdoçuları Qran-pridə 2 qızıl, 1 bürünc medal qazanıblar
Fərdi
- 19 oktyabr, 2025
- 09:20
Azərbaycan cüdoçuları Meksikanın Qvadalaxara şəhərində təşkil olunan Qran-pri turnirində 2 qızıl, 1 bürünc medal qazanıblar.
"Report" xəbər verir ki, Hidayət Heydərov (73 kq) finalda Çexiya təmsilçisi Husniddin Kərimovu üstələyib.
Eyni uğura Vüsal Qələndərzadə (81 kq) də imza atıb. O, turnirin həlledici görüşündə Eetu İhanamakiyə (Finlandiya) qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.
Rəşid Məmmədəliyev (73) isə üçüncü yer uğrunda görüşdə kanadalı Castin Lemirzeni məğlub edərək bürünc medalla kifayətlənib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl cüdoçularımızdan Balabəy Ağayev (60 kq) və Ruslan Paşayev (66 kq) Meksika turnirinin qalibi olublar. Əhməd Yusifov (60 kq) isə bürünc mükafata sahib çıxıb.
Son xəbərlər
09:48
Pakistan kosmosa ilk hiperspektral peykini buraxıbDigər ölkələr
09:20
Azərbaycan cüdoçuları Qran-pridə 2 qızıl, 1 bürünc medal qazanıblarFərdi
09:14
FT: Fransızlar siyasi böhran fonunda kütləvi şəkildə xaricə pul köçürürlərDigər ölkələr
08:56
Nigeriya hakimiyyəti çevriliş planı barədə xəbərləri təkzib edibDigər ölkələr
08:49
ABŞ-də "Boeing 737" təyyarəsi ön şüşəsi çatladığından məcburi eniş edibDigər ölkələr
08:27
Kolumbiya Prezidenti: ABŞ suverenliyimizi pozubDigər ölkələr
07:44
Rusiyada 43 nəfər kəskin bağırsaq infeksiyası diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilibRegion
07:17
Şahzadə Endryuya kral tədbirlərində iştirak qadağan edilibDigər ölkələr
06:55