Азербайджанские дзюдоисты завоевали на Гран-при в Мексике золотые и бронзовую медали

Азербайджанские дзюдоисты завоевали две золотые и одну бронзовую медали на Гран-при в мексиканской Гвадалахаре.

Как сообщает Report, Хидаят Гейдаров (73 кг) выиграл золотую медаль, одолев в финале представителя Чехии Хуснидина Керимова.

Такого же успеха добился и Вюсал Галандарзаде (81 кг). Он поднялся на высшую ступень пьедестала почета, оказавшись сильнее в решающем поединке Ээту Иханамаки (Финляндия).

Рашид Мамедалиев (73 кг) удостоился бронзовой медали, победив канадца Джастина Лемирзена в поединке за третье место.

Отметим, что ранее дзюдоисты Балабей Агаев (60 кг) и Руслан Пашаев (66 кг) стали победителями мексиканского турнира, Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал бронзовую награду.