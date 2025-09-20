İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Azərbaycan cüdoçuları dünya çempionatında iştirak edəcəklər

    Fərdi
    • 20 sentyabr, 2025
    • 15:15
    Azərbaycan cüdoçuları dünya çempionatında iştirak edəcəklər

    Azərbaycanın gənc cüdoçuları Perunun paytaxtı Limada dünya çempionatında iştirak edəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, yığma mötəbər yarışda ümumilikdə 5 çəki dərəcəsində 8 idmançı ilə (6 oğlan, 2 qız) təmsil olunacaq.

    Cüdoçularımıza gənc oğlanlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Rüstəm Alimli, məşqçi Elxan Rəcəbli, gənc qızlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Amina Abdellatif, böyük məşqçi Saşa Herkenrat-Vimar rəhbərlik edəcəklər.

    Oğlanlar arasında Nihad Məmişov, Fərid Qarayev (hər ikisi 60 kq), Məhəmməd Musayev, Nizami İmranov (hər ikisi 66 kq), Süleyman Şükürov, (81 kq) və Ramazan Əhmədov (+100 kq) qalib olmaq üçün mübarizə aparacaq.

    Qızların yarışında isə Xədicə Qədəşova və Aydan Vəliyeva (hər ikisi 52 kq) fəxri kürsüdə yer almağa çalışacaqlar.

    Qeyd edək ki, oktaybrın 5-dən 8-dək keçiriləcək dünya çempionatında 66 ölkədən 454 idmançı (242 oğlan, 212 qız) mübarizə aparacaq.

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası cüdo dünya çempionatı

    Son xəbərlər

    16:24

    Ruanda Prezidenti "ASAN xidmət" mərkəzində olub

    Daxili siyasət
    16:22

    Azərbaycan paracüdoçusu Avropa çempionu olub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    16:22

    "Formula 1": Bakıdakı sıralama turunda növbəti qəza baş verib - YENİLƏNİB

    Digər
    16:18
    Foto

    Keniya ilə Azərbaycan Prokurorluğu arasında əməkdaşlığın genişlənməsi müzakirə edilib

    Daxili siyasət
    16:14

    İsrail Ordusu son sutka ərzində HƏMAS-ın təxminən 100 hədəfinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    16:13

    Gürcüstan Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 3 dəfəyə yaxın artırıb

    Maliyyə
    16:07

    Rusiya XİN: İrana qarşı sanksiyalarla bağlı qətnamə layihəsi yalnız gərginliyi artırır

    Digər ölkələr
    16:00
    Foto

    "Formula 1": Azərbaycan Qran-prisində sıralama turu başlayıb

    Formula 1
    15:56
    Foto

    Xankəndidə "Arşın mal alan" operettası nümayiş olunub

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti