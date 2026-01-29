İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Azərbaycan cüdoçuları Belçikada beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər

    Fərdi
    • 29 yanvar, 2026
    • 18:48
    Azərbaycan cüdoçuları Belçikada beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər

    Azərbaycan cüdoçuları yanvarın 31-dən fevralın 1-dək Belçikada beynəlxalq açıq turnirdə iştirak edəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, yığma yarışda ümumilikdə 14 çəki dərəcəsində 31 cüdoçu (17 kişi, 14 qadın) ilə təmsil olunacaq.

    Cüdoçularıa kişilərdən ibarət milli komandanın böyük məşqçisi Slavko Tekiç, gənc oğlanlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Rüstəm Alimli, qadınlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Amina Abdellatif və gənc qızlardan ibarət yığmanın məşqçisi İmamverdi Məmmədov rəhbərlik edəcək.

    Qeyd edək ki, kişilərin mübarizəsi Vise, qadınların yarışı isə Herstal şəhərlərində baş tutacaq.

    Yarışda iştirak edəcək heyəti təqdim edirik:

    Kişilər

    60 kq

    Babarəhim Mirzəyev

    Murad Muradlı

    Murad Əliyev

    Fərid Qarayev

    66 kq

    Hüseyn Allahyarov

    Yaşar Nəcəfov

    Tofiq Məmmədov

    73 kq

    Kamran Süleymanov

    Əbil Yusubov

    81 kq

    Cəsur İbadlı

    Mehdi Abbasov

    90 kq

    Əli Qazıməmmədov

    Zelim Tçkayev

    100 kq

    Davud Namazlı

    Nihad Şıxəlizadə

    +100 kq

    Ramazan Əhmədov

    Camal Feyziyev

    Qadınlar

    48 kq

    Şəfəq Həmidova

    Diana Tçkayeva

    52 kq

    Könül Əliyeva

    Çinarə Sadıqova

    Aydan Vəliyeva

    Gültac Məmmədəliyeva

    Leyla Əliyeva

    57 kq

    Ülviyyə Bayramova

    63 kq

    Fidan Əlizadə

    Nərgiz Hacıyeva

    70 kq

    Aytac Qardaşxanlı

    Südabə Ağayeva

    78 kq

    Nərmin Əmirli

    +78 kq

    Madina Kaisinova

    cüdo Belçika açıq turnir Zelim Tçkayev

