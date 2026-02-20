Azərbaycan Cüdo Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin təşkilatçılığı ilə seminar keçirilib
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) Hakimlər Komitəsinin təşkilatçılığı ilə növbəti nəzəri seminar keçirilib.
"Report" federasiyaya istinadən xəbər verir ki, seminar ACF prezidentinin müşaviri Natiq Bağırov, qurumun hakimlər üzrə meneceri, "A" kateqoriyalı beynəlxalq dərəcəli hakim Mətin Rəhimli və Hakimlər Komitəsinin üzvü Abbas Şahverdiyevin rəhbərliyi ilə təşkil olunub.
Tədbirdə bu il yenilənmiş Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının "İdman və təşkilatçılıq qaydaları" (SOR) kitabı üzrə müddəalar təkrar edilib, qaydalar ətrafında geniş müzakirələr aparılıb.
