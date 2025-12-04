İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Fərdi
    • 04 dekabr, 2025
    • 17:59
    Azərbaycan boksçusu dünya çempionatına qələbə ilə başlayıb

    Azərbaycan boksçusu Məhəmmədəli Aşurəliyev (60 kq) Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçirilən dünya çempionatına qələbə ilə başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, o, 1/32 finalda Visdom Barnorla (Syerra-Leone) qarşılaşıb.

    Boksçu döyüşü 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) hesabı ilə xeyrinə bitirib. Dünya çempionatında debütdə qələbə qazanan Aşurəliyev növbəti görüşündə ilk mərhələdən azad olan Mrema (Tanzaniya) ilə üz-üzə gələcək.

    Qeyd edək ki, millimiz dünya çempionatına 11 boksçu ilə yollanıb.

    boks Azərbaycan boksçusu dünya çempionatı Dubay

