Azərbaycan boksçusu dünya çempionatına qələbə ilə başlayıb
Fərdi
- 04 dekabr, 2025
- 17:59
Azərbaycan boksçusu Məhəmmədəli Aşurəliyev (60 kq) Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçirilən dünya çempionatına qələbə ilə başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, o, 1/32 finalda Visdom Barnorla (Syerra-Leone) qarşılaşıb.
Boksçu döyüşü 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) hesabı ilə xeyrinə bitirib. Dünya çempionatında debütdə qələbə qazanan Aşurəliyev növbəti görüşündə ilk mərhələdən azad olan Mrema (Tanzaniya) ilə üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, millimiz dünya çempionatına 11 boksçu ilə yollanıb.
18:04