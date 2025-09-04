İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Azərbaycan boksçularının dünya çempionatındakı ilk rəqibləri bəlli olub

    Fərdi
    • 04 sentyabr, 2025
    • 09:25
    Azərbaycan boksçularının dünya çempionatındakı ilk rəqibləri bəlli olub

    "World Boxing"in təşkilatçılığı ilə qadın və kişi boksçular arasında Liverpulda keçiriləcək ilk dünya çempionatının püşkatma mərasimi baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə Azərbaycan idmançılarının da ilk rəqibləri bəlli olub.

    Bu gün start götürəcək mundialın birinci günündə 2 boksçumuz rinqə çıxacaq. Onların hər ikisi 1/16 finala vəsiqə uğrunda döyüşəcəklər.  

    Dünya çempionatı

    4 sentyabr

    1/32 final

    Zaur Qəhrəmanov (65 kq) – Denis Bril (Almaniya)

    Sərxan Əliyev (70 kq) – Karlos Flouers (ABŞ)

    5 sentyabr

    1/16 final

    Səidcəmşid Cəfərov (75 kq) – Qavin Rafferti (İrlandiya)

    Surət Qarayev (85 kq) – Laçlan Lauson (Avstraliya)

    Aynur Mikayılova (57 kq) – Qabriella Veerheym (Niderland)

    Sübhan Mamedov (50 kq) – Fredelin De Los Santos (Dominikan Respublikası)

    Məhəmməd Abdullayev (+90 kq) – Sezar Peraza La Kruz (Kuba)

    6 sentyabr

    1/16 final

    Məhəmmədəli Qasımzadə (60 kq) – Radoslav Rosenov (Bolqarıstan)/Dövlet Muhanov (Türkmənistan) cütünün qalibi

    7 sentyabr

    1/16 final

    Nicat Hüseynov (55 kq) – Rolando Martines Peres (Kuba)

    Murad Allahverdiyev (80 kq) – Amar Koçi (Albaniya)/Meysam Qeşlaqi (İran) cütünün qalibi

    8 sentyabr

    1/8 final

    Alfonso Dominqes (90 kq) – Yasse Kiss (Almaniya)/Yonas Yazeviçyus (Litva) cütünün qalibi

    Qeyd edək ki, dünya çempionatında 68 ölkədən 329 kişi, 225 qadın boksçu mübarizə aparacaq. Yarışa sentyabrın 14-də yekun vurulacaq.

    boks dünya çempionatı püşkatma mübarizə

    Son xəbərlər

    10:24

    Elnur Məmmədov Peru universitetində Azərbaycanın xarici siyasəti haqqında danışacaq

    Xarici siyasət
    10:09

    Nazir: "Rusiya nümayəndə heyəti MDB Oyunları ilə əlaqədar Azərbaycana səfər edəcək"

    İdman
    10:07

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar avqustda 25 % azalıb

    İKT
    10:03

    Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı avqustda 40 % azalıb

    İKT
    09:52

    Mineral Xammal Bazasının Bərpası Fondunun gəlirləri və xərcləri artıb

    Maliyyə
    09:45

    "Tottenhem"in sabiq baş məşqçisi Almaniya klubunda işləyə bilər

    Futbol
    09:43

    Ukraynaya Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən 1 milyard dollar göndərilib

    Digər ölkələr
    09:40

    ABŞ-dən olan nümayəndələr Zəngəzur dəhlizinin detallarının müzakirəsi üçün Ermənistana gedəcəklər

    Region
    09:37
    Foto

    Azərbaycan və Peru XİN-ləri arasında ilk dəfə siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti