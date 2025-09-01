Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək
Fərdi
- 01 sentyabr, 2025
- 15:58
Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Şokır Beltekulının xatirəsinə keçiriləcək və 5 gün davam edəcək A kateqoriyalı ənənəvi yarışda məşqçi Yadigar Məmmədovun rəhbərliyi altında Zəlimxan Süleymanov (55 kq), Məhəmməd Aşırəliyev, Elbrus Adıgözəlov (hər ikisi 60 kq), Malik Həsənov, Ruslan Rüstəmov (hər ikisi 65 kq) və Nicat Əlirzayev (70 kq) iştirak edəcəklər.
Qeyd edək ki, sentyabrın 2-də Aktau şəhərində keçiriləcək.
Son xəbərlər
16:23
"Honor" son 2 ayda Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 47 %-ni itiribİKT
16:22
ICPC prezidenti Bakını "planetin ən ağıllı şəhəri" adlandırıbMaliyyə
16:12
Bakıda ICPC-nin 49-cu dünya finalı keçirilirMaliyyə
16:09
Lotereyada iştirak et, Evini "OBA" ilə doldur!Biznes
16:08
"Çelsi" iki yarımmüdafiəçisi ilə bağlı qərar veribFutbol
16:03
"YouTube" son 3 ayda Azərbaycandakı bazar payının 72 %-ni itiribİKT
16:00
Beyləqanda yanğına səbəb olan şəxs məsuliyyətə cəlb olunubHadisə
15:58
İlham Əliyev: Azərbaycanla Çin arasında vizanın ləğv edilməsi turizmin inkişafına təkan verirXarici siyasət
15:58