    • 01 sentyabr, 2025
    • 15:58
    Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək

    Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Şokır Beltekulının xatirəsinə keçiriləcək və 5 gün davam edəcək A kateqoriyalı ənənəvi yarışda məşqçi Yadigar Məmmədovun rəhbərliyi altında Zəlimxan Süleymanov (55 kq), Məhəmməd Aşırəliyev, Elbrus Adıgözəlov (hər ikisi 60 kq), Malik Həsənov, Ruslan Rüstəmov (hər ikisi 65 kq) və Nicat Əlirzayev (70 kq) iştirak edəcəklər.

    Qeyd edək ki, sentyabrın 2-də Aktau şəhərində keçiriləcək. 

