    Azərbaycan boksçuları Banqkokda Olimpiya Təsnifat Turnirinə qatılacaqlar

    Fərdi
    • 06 mart, 2026
    • 14:44
    Azərbaycan boksçuları Banqkokda Olimpiya Təsnifat Turnirinə qatılacaqlar

    Azərbaycan boksçuları martın 8-də Taylandın paytaxtı Banqkokda start götürəcək Olimpiya Təsnifat Turnirində iştirak edəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Boks Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Seneqalda keçiriləcək gənclər arasında Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya xarakterli yarışda ölkəmiz 6 idmançı ilə təmsil olunacaq.

    Oğlanlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Elbrus Rzayev turnirdə Əli Əliyev (50 kq), Nihat Qasımov (55 kq), Toğrul Quliyev (60 kq) və Şahin Aslanova (65 kq) şans verəcək.

    Qızların mübarizəsində isə baş məşqçi İlkin Ağayev Gülər Hüseynova (48 kq) və Əminə Tağıya (51 kq) güvənəcək. Yarışın reqlamentinə əsasən, lisenziyalar sonradan ölkələr və qitələr üzrə bölünəcək.

    Qeyd edək ki, boksçuların lisenziya yarışı martın 15-də başa çatacaq.

