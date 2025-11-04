Azərbaycan boksçusu: "İslamiadada yeni tarix yazmaq istəyirik"
- 04 noyabr, 2025
- 18:19
Azərbaycanın qadınlardan ibarət boks millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında yeni tarix yazmaq istəyir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın qadınlardan ibarət boks yığmasının üzvü Zeynəb Rəhimova deyib.
Azərbaycan Boks Federasiyasının mətbuat xidmətinə danışan idmançı Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında uğur qazanmaq istədiklərini deyib:
"İslamiadaya ciddi hazırlaşmışıq. Qadınlardan ibarət boks yığmamız ilk dəfə bu yarışda iştirak edəcək. Yeni uğurlara imza ataraq, yeni tarix yazmaq istəyirik. Yarışda aktivimizə qızıl medallar yazdırmaq istəyirik".
Qeyd edək ki, İslamiadada boks yarışı rəsmi açılış mərasimindən öncə başlayacaq. Noyabrın 5-də start götürəcək döyüşlər 5 gün sonra yekunlaşacaq.