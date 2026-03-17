Azərbaycan Basketbol Federasiyası məşqçilər üçün nəzəri və praktiki seminar təşkil edib
Azərbaycan Basketbol Federasiyası (ABF) tərəfindən təşkil olunan proqram çərçivəsində ilk gün məşqçilər üçün nəzəri və praktiki seminar keçirilib.
"Report"un ABF-yə istinadən məlumatına görə, ikinci gün C kateqoriyası üzrə imtahan təşkil olunub.
İki günlük proqram iştirakçılar üçün həm biliklərini artırmaq, həm də peşəkar inkişaf istiqamətində növbəti addımı atmaq imkanı yaradıb.
ABF basketbolun inkişafına yönəlmiş bu cür təşəbbüsləri davam etdirəcək.
