    • 08 noyabr, 2025
    • 17:02
    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı: İslamiadada medal qazanacağımı gözləyirdim

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Nuray Əbilova (48 kq) VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında medal qazanacağını gözləyirmiş.

    İdmançı bunu "Report"un Səudiyyə Ərəbistannın paytaxtı Ər-Riyada ezam olunmuş əməkdaşına açıqlamasında deyib.

    O, yarışın çətin keçdiyini bildirib:

    "Medal qazanacağımı gözləyirdim. Bir az çətin oldu, amma bunu bacardım. Başda anama, federasiya rəhbərliyinə mənə göstərdiyi böyük dəstəyə görə minnnətdarlığmı bildirirəm. Yarış çox yaxşı keçdi. İnanıram ki, növbəti yarışlarda daha yaxşı nəticələr qazanacağam".

    Qeyd edək ki, N.Əbilova birdən qaldırma, təkanla qaldırma hərəkətlərində və toplamda bürünc medal qazanıb.

