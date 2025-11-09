Azərbaycan ağırlıqqaldıranı İslamiadada bürünc medal qazanıb
Fərdi
- 09 noyabr, 2025
- 19:43
Azərbaycan ağırlıqqaldıranı İsa Rüstəmov Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bürünc medal qazanıb.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, millimizin üzvü 71 kq çəki dərəcəsində üçüncü olub.
O, birdən qaldırmada 147 kq ağırlığın öhdəsindən gəlib.
