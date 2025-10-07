İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Fərdi
    • 07 oktyabr, 2025
    • 17:55
    Avropa çempionatı: Azərbaycanın daha bir boksçusu finala yüksəlib

    Azərbaycanın daha bir təmsilçisi Çexiyanın Ostrava şəhərində keçirilən boks üzrə U-19 Avropa çempionatında finala yüksəlib.

    "Report"un məlumatına görə, bu dəfə Bilalhəbaşi Nəzərov (50 kq) həlledici döyüşə vəsiqə qazanıb.

    O, yarımfinalda Lonut Razvan Panainteyə (Rumıniya) qalib gəlib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Banuçiçək Nəsirli (48 kq) həlledici döyüşə vəsiqə qazanıb.

