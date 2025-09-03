İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Avarçəkmə üzrə Azərbaycan çempionatı başa çatıb

    Fərdi
    • 03 sentyabr, 2025
    • 15:33
    Avarçəkmə üzrə Azərbaycan çempionatı başa çatıb

    Avarçəkmə üzrə Azərbaycan çempionatı başa çatıb.  

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyasının (AKAF) mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Yarış Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib.

    Avarçəkənlər turnirin ikinci günündə akademik, kayak və kanoe növlərində 7 dəst medal uğrunda mübarizə aparıblar. 

    Qaliblər diplom və medallarla mükafatlandırılıblar. Yarışda fərqlənən avarçəkənlər sentyabr və oktyabrda ölkəmizdə keçiriləcək III MDB Oyunlarında mübarizə aparacaqlar. 

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunlarında  avarçəkmə yarışları "Kür" Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzində baş tutacaq. Azərbaycan çempionatı həm də MDB Oyunlarına hazırlıq və test xarakteri daşıyıb.

    avarçəkmə Azərbaycan çempionatı Gənclər və İdman Nazirliyi

    Son xəbərlər

    16:04

    "Bank of Baku" 40 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    16:03

    Oğuzda qanunsuz yolla ağac kömürü istehsal edən quyular aşkarlanıb

    Hadisə
    16:01

    Azərbaycan və Ermənistandan Gürcüstana qanunsuz keçməyə cəhd edən şəxslər saxlanılıb

    Region
    16:00

    Bəzi yerlərdə leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    16:00
    Rəy

    Sepah Xaməneinin nüfuzuna zərər vurur – Zəngəzur yoluna daş atan "qvardiya" - ŞƏRH

    Analitika
    15:59

    "Birbaşa Bakı"nın baş məşqçisi: "Çempionlar Liqasında məqsədimiz mümkün qədər irəli getməkdir"

    Futbol
    15:57

    Səfir: Azərbaycan İordaniya ilə tikinti və mənzil sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır

    Xarici siyasət
    15:46

    ADY: Ölkədaxili sərnişin daşımaları 20 % artıb

    İnfrastruktur
    15:34

    Sabah Salyanda 4 minə yaxın abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti