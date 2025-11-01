İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Fərdi
    • 01 noyabr, 2025
    • 12:44
    AŞF-nin vitse-prezidenti: Azərbaycan şahmatçıları güclü komandaya qarşı mübarizə aparırlar
    Faiq Həsənov

    Azərbaycan şahmatçıları güclü komandaya qarşı mübarizə aparırlar.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Şahmat Federasiyasının (AŞF) vitse-prezidenti Faiq Həsənov deyib.

    Bakıda qadınlardan ibarət Azərbaycan və Özbəkistan şahmat komandaları arasında dünya çempionatına seçmə xarakter daşıyan görüşün açılış mərasiminin ardından jurnalistlərə açıqlama verən mütəxəssis hər iki millinin şanslarını dəyərləndirib:

    "Bu, FIDE tərəfindan təşkil olunmuş bir matçdır. Qalib gələn tərəf dünya çempionatında iştirak etmək hüququ qazanacaq. Mundialda iştirak edəcək 7 ölkə artıq bəllidir. Son komanda Azərbaycan - Özbəkistan cütünün qalibi olacaq. Görüşlər rapid üzrə keçiriləcək. Özbəkistanın heyətində yaxşı şahmatçılar var. Millimiz güclü komandaya qarşı mübarizə aparır. Hər iki komandanın şansını eyni görürəm".

    Qeyd edək ki, cütün qalibi sabah müəyyənləşəcək. Qələbə qazanan tərəf noyabrın 18-23-də İspaniyanın Linares şəhərində keçiriləcək dünya çempionatında iştirak etmək hüququ qazanacaq.

    Şahmat Faiq həsənov dünya çempionatı

