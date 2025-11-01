AŞF-nin vitse-prezidenti: "Azərbaycan şahmatçıları güclü komandaya qarşı mübarizə aparırlar"
- 01 noyabr, 2025
- 12:44
Azərbaycan şahmatçıları güclü komandaya qarşı mübarizə aparırlar.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Şahmat Federasiyasının (AŞF) vitse-prezidenti Faiq Həsənov deyib.
Bakıda qadınlardan ibarət Azərbaycan və Özbəkistan şahmat komandaları arasında dünya çempionatına seçmə xarakter daşıyan görüşün açılış mərasiminin ardından jurnalistlərə açıqlama verən mütəxəssis hər iki millinin şanslarını dəyərləndirib:
"Bu, FIDE tərəfindan təşkil olunmuş bir matçdır. Qalib gələn tərəf dünya çempionatında iştirak etmək hüququ qazanacaq. Mundialda iştirak edəcək 7 ölkə artıq bəllidir. Son komanda Azərbaycan - Özbəkistan cütünün qalibi olacaq. Görüşlər rapid üzrə keçiriləcək. Özbəkistanın heyətində yaxşı şahmatçılar var. Millimiz güclü komandaya qarşı mübarizə aparır. Hər iki komandanın şansını eyni görürəm".
Qeyd edək ki, cütün qalibi sabah müəyyənləşəcək. Qələbə qazanan tərəf noyabrın 18-23-də İspaniyanın Linares şəhərində keçiriləcək dünya çempionatında iştirak etmək hüququ qazanacaq.