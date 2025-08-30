    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Gənclər və İdman Nazirliyi (GİN) ilə Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyasının (AKAF) birgə təşkilatçılığı əsasında akademik avarçəkmə, kayak və kanoe üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a AKAF-ın mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Mingəçevir şəhərində yerləşən "Kür" Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzində təşkil olunacaq yarışda Bakı və Mingəçevirdən olan 100-dən artıq idmançı mübarizə aparacaq.

    Ölkə çempionatında avarçəkənlər akademik avarçəkmə və kayak növündə  1 və 2 nəfərlik, kanoe növündə isə 1 nəfərlik qayıqlarda güclərini sınayacaqlar.

    Qeyd edək ki,  Azərbaycan çempionatı sentyabr-oktyabr aylarında baş tutacaq 3-cü MDB Oyunlarına test və hazırlıq xarakteri daşıyır. Həmçinin bu turnirdə fərqlənən avarçəkənlər MDB Oyunlarında iştirak edəcəklər.

