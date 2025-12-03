İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan Boks Federasiyasının rəsmisi: "Komandamız dünya çempionatına tam hazırdır"

    Fərdi
    • 03 dekabr, 2025
    • 11:24
    Azərbaycan Boks Federasiyasının rəsmisi: Komandamız dünya çempionatına tam hazırdır

    Azərbaycanın boks millisi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçiriləcək dünya çempionatına tam hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Boks Federasiyasının prezidentinin müşaviri Samir Hüseynov qurumun mətbuat xidmətinə açıqlama verib.

    Onun sözlərinə görə, fiziki və taktiki hazırlıqlar yüksək səviyyədə keçirilib:

    "Komandamız turnirə tam hazırdır. Bu dünya çempionatında kifayət qədər ciddi rəqiblər olacaq. 120 ölkə iştirakını təsdiqləyib. Yarışın mükafat fondu yüksəkdir. Bu səbəbdən gərgin və ciddi döyüşlər gözləmək olar. Gənc boksçularımız ilk dəfə dünya çempionatına qatılacaqlar. Bəzilərinin 19 və 20 yaşı var. Əsas məqsədimiz bu turnirdə təcrübə toplayaraq özlərinə olan inamı artırmalarıdır. Əminik ki, onlardan da ciddi nəticələr gözləmək olar".

    Qeyd edək ki, dekabrın 3-dən 13-nə qədər keçiriləcək dünya çempionatında Azərbaycan 11 boksçu ilə təmsil olunacaq.

    Samir Hüseynov Azərbaycan boksçuları dünya çempionatı Dubay

    Son xəbərlər

    11:46

    Əli Əlizadə: Azərbaycan İƏT çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinə sadiqdir

    Xarici siyasət
    11:45

    Azərbaycan millisinin üzvü beynəlxalq turnirdə fərqlənib

    Digər
    11:44

    Aİ Rusiya qazının idxalından imtina qaydalarını tədricən razılaşdırıb

    Digər ölkələr
    11:42

    Nazirlik rəsmisi: 3D formatlı topoqrafik xəritələr rəqəmsal şəkildə güc strukturlarına təqdim olunur

    Daxili siyasət
    11:40

    Naxçıvanda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    11:35

    Azərbaycanda bu ilin 11 ayında 32 mindən çox şəxsə pensiya təyin edilib

    Sosial müdafiə
    11:32

    Federasiya rəhbəri: Azərbaycan xilasedicilərinin hazırlıq səviyyəsi sürətlə artır

    Xarici siyasət
    11:31

    Azərbaycanda "Samsung Internet"in bazar payı 40 % azalıb

    İKT
    11:31

    Gülşən Rzayeva: "Gələn il WUF13-ə görə Azərbaycana 25 mindən çox iştirakçının gələcəyi gözlənilir"

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti