ABF-nin baş katibi III MDB Oyunlarında uğur qazanan qız boksçularla görüşüb
- 06 oktyabr, 2025
- 14:35
Azərbaycan Boks Federasiyasının (ABF) baş katibi Nağı Səfərov III MDB Oyunlarında uğur qazanan qızlardan ibarət komanda ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABF-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Baş katib idmançılara qurumun prezidenti Sahil Babayevin təbriklərini çatdırıb və komandaya növbəti yarışlarda uğurlar arzulayıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın qadın boksçuları turniri 1 qızıl, 5 gümüş və 3 bürünc medalla başa vurublar.
