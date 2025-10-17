İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    Energetika
    • 17 oktyabr, 2025
    • 15:55
    Xorvatiya Azərbaycandan neft idxalını cüzi azaldıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Xorvatiyaya 998 min 469,6 ton xam neft ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu həcmdə məhsulun dəyəri 537 milyon 768,3 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac olunmuş məhsulun miqdarı 2024-cü ilin ilk 9 ayı ilə müqayisədə 0,7 %, dəyəri isə 14,2 % azalıb.

    Xorvatiyaya ixrac edilən xam neftin Azərbaycanını ümumi neft ixracında payı 5,9 % olub.

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan 8 milyard 938 milyon 864,6 min ABŞ dolları dəyərində 16 milyon 996 min 208,5 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 35 milyard 376 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 18 milyard 606 milyon ABŞ dolları ixracın, 16 milyard 769 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

    Xorvatiya Xam neft Azərbaycan

