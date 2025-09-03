Vüqar Əhmədov Şirvanda vətəndaşları qəbul edib
Energetika
- 03 sentyabr, 2025
- 18:28
"Azərişıq" ASC-nin sədri Vüqar Əhmədov bu gün Şirvan şəhərində vətəndaşları qəbul edib.
"Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir. Qəbulda Şirvan və Hacıqabul rayonlarından olan sakinlər iştirak edib.
Qəbulda qurumun fəaliyyətinə uyğun olan müvafiq müraciətlər cavablandırılıb, qaldırılan bəzi məsələlərin yerindəcə həlli ilə bağlı tədbirlər görülüb. Həlli araşdırma tələb edən məsələlərlə əlaqədar yazılı müraciət qeydə alınaraq aidiyyəti şöbələrin icraatına göndərilib.
"Azərişıq" bölgələrdə vətəndaşlarla görüşlər keçirir, onların təklif və tövsiyələrini dinləyir. Məqsəd abonentlərin dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunması, elektrik enerjisi itkilərinin minimuma endirilməsidir.
