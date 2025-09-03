İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Vüqar Əhmədov Şirvanda vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    • 03 sentyabr, 2025
    • 18:28
    Vüqar Əhmədov Şirvanda vətəndaşları qəbul edib

    "Azərişıq" ASC-nin sədri Vüqar Əhmədov bu gün Şirvan şəhərində vətəndaşları qəbul edib.

    "Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir. Qəbulda Şirvan və Hacıqabul rayonlarından olan sakinlər iştirak edib. 

    Qəbulda qurumun fəaliyyətinə uyğun olan müvafiq müraciətlər cavablandırılıb, qaldırılan bəzi məsələlərin yerindəcə həlli ilə bağlı tədbirlər görülüb. Həlli araşdırma tələb edən məsələlərlə əlaqədar yazılı müraciət qeydə alınaraq aidiyyəti şöbələrin icraatına göndərilib. 

    "Azərişıq" bölgələrdə vətəndaşlarla görüşlər keçirir, onların təklif və tövsiyələrini dinləyir. Məqsəd abonentlərin dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunması, elektrik enerjisi itkilərinin minimuma endirilməsidir.

    “Azərişıq” ASC Şirvan Vüqar Əhmədov Vətəndaş qəbulu

    Son xəbərlər

    19:08

    Qarabağda Azərbaycan QHT-lərinin Əməkdaşlıq Forumu keçiriləcək

    Qarabağ
    19:02
    Video

    "Özbəkistan 24" kanalı "Baku TV" haqqında xüsusi süjet hazırlayıb

    Media
    18:52

    Misir Prezidenti azərbaycanlı alimi birinci dərəcəli ordenlə təltif edib

    Diaspor
    18:51

    Azərbaycanlı akademik BMT-nin Cenevrə sammitində Qərbi azərbaycanlıların hüquqları barədə çıxış edib

    Xarici siyasət
    18:44

    Putin Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində problemlərin olduğunu etiraf edib

    Digər
    18:36

    ABŞ-Gürcüstan hərbi tərəfdaşlığı müzakirə olunub

    Region
    18:31

    Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərinə qəbul nəticələri elan olunub

    Elm və təhsil
    18:31

    Putin: Rusiya Ukrayna ilə danışıqların səviyyəsini artırmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    18:30

    Zelenski: Ukrayna Donbasdan qoşunlarını çıxarmaq niyyətində deyil

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti