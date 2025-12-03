İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Türkiyə Rusiya qazını almağa davam edəcək

    Energetika
    • 03 dekabr, 2025
    • 14:57
    Türkiyə Rusiya qazını almağa davam edəcək

    Türkiyə Rusiyadan qaz almağa davam edəcək.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İstanbulda jurnalistlərə Türkiyənin energetika naziri Alparslan Bayraktar bildirib.

    "Türkiyə Rusiyadan qaz almağa davam edəcək. Bunu ABŞ-dəki həmkarlarımıza və bütün dünyaya açıq və şəffaf şəkildə deyirik. Bizə Rusiya, İran, Azərbaycan qazı lazımdır. Bundan başqa, Türkiyə LNG də (mayeləşdirilmiş təbii qaz) daxil olmaqla, bir çox digər mənbələrdən qaz alacaq", - nazir qeyd edib.

